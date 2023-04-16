Россиянин Рублев обыграл датчанина Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Датчанин Хольгер Руне потерпел поражение от россиянина Андрея Рублева в финале теннисного турнира в Монте-Карло. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу шестой ракетки мира. Рублев впервые в карьере стал победителем турнира категории «Мастерс». За победу в Монте-Карло он получит 1000 рейтинговых очков.