Глава МИД России Лавров с 17 по 21 апреля объедет ряд стран Латинской Америки

Глава МИД России Сергей Лавров нанесет визит в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом проинформировали во внешнеполитическом ведомстве государства.
Поездки российского министра иностранных дел запланированы на период с 17 по 21 апреля текущего года. Лавров встретится с высшим руководством и коллегами из дипведомств Латинской Америки. В центре переговоров будут темы укрепления международно-правовых основ мира.
«Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа...» — добавили представители МИД РФ.
Ранее Лавров предупредил, что официальная Москва принимает во внимание попытки коллективного Запада сформировать «второй фронт» в Тбилиси или Кишиневе. По его словам, это отражается в военно-политических и дипломатических планах страны.