Политолог Михайлов: Финляндия после присоединения к НАТО усугубила свое положение

Финляндия не сможет вести бизнес с Москвой и потеряет скидки на ресурсы из России из-за «блокового статуса». Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.
Эксперт прокомментировал в беседе с журналистами последствия членства Финляндии в НАТО. По словам Михайлова, власти страны усугубили свое положение, присоединившись к Альянсу.
«Они забыли учесть, что самая протяженная граница у них — это граница с РФ», — рассказал политолог.
Ранее стало известно, что Финляндия может нарушить договор с Россией по демилитаризации Аландских островов. В Госдуме отметили, что в таком случае РФ придется распределить военный контингент по территории всей страны.