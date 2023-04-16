С Новым Годом!

Политолог Михайлов: Финляндия после присоединения к НАТО усугубила свое положение

Политика
Политолог Михайлов: Финляндия после присоединения к НАТО усугубила свое положение

Финляндия не сможет вести бизнес с Москвой и потеряет скидки на ресурсы из России из-за «блокового статуса». Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.

Эксперт прокомментировал в беседе с журналистами последствия членства Финляндии в НАТО. По словам Михайлова, власти страны усугубили свое положение, присоединившись к Альянсу.

«Они забыли учесть, что самая протяженная граница у них — это граница с РФ», — рассказал политолог.

Ранее стало известно, что Финляндия может нарушить договор с Россией по демилитаризации Аландских островов. В Госдуме отметили, что в таком случае РФ придется распределить военный контингент по территории всей страны.

#финляндия #нато #михайлов