Опубликованы кадры «разорванной на части» американской САУ M109 Paladin в районе Купянска

На опубликованных «Русской весной» кадрах видно «разорванную на части» 155-миллиметровую американскую систему. Отмечается, что САУ уничтожили в районе Купянска с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», точное попадание спровоцировало детонацию боекомплекта. На другом видео показана сожженная боевая машина пехоты ВСУ.