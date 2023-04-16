Опубликованы кадры «разорванной на части» американской САУ M109 Paladin в районе Купянска

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin производства США и украинскую боевую машину пехоты в зоне спецоперации.
На опубликованных «Русской весной» кадрах видно «разорванную на части» 155-миллиметровую американскую систему. Отмечается, что САУ уничтожили в районе Купянска с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», точное попадание спровоцировало детонацию боекомплекта. На другом видео показана сожженная боевая машина пехоты ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 115 украинских военнослужащих и восьми единиц техники на Купянском и Краснолиманском направлениях.