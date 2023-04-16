Фонтан кипятка забил из-под земли в центре Петербурга из-за прорыва трубы

Там из-под земли забил фонтан с кипятком. Здания, расположенные поблизости, окутал густой пар. В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как прохожие пытаются найти способ обойти опасный участок. В этом месте также припаркованы несколько автомобилей, которые активно заливает водой.