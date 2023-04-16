Baijiahao: Россия направила оппонентам четкий сигнал при помощи Тихоокеанского флота

Россия послала своим оппонентам на Западе четкий сигнал, проведя внезапную проверку боеготовности в рядах Тихоокеанского флота (ТОФ), считает Baijiahao.
«ПолитРоссия» представляет пересказ публикации. Журналисты отметили, что маневры ТОФ приковали к себе внимание международного экспертного сообщества.
«На самом деле руководство РФ послало четкий и мощный сигнал всему миру: Россию не запугать никакими угрозами», — говорится в статье.
В Baijiahao отметили, что в Охотское море одновременно вышли российские ударные и противолодочные группы и десант. С воздуха их прикрывал стратегический бомбардировщик. Таким образом Россия не просто провела внезапную проверку в войсках, но и показала миру силу и решительность.