Baijiahao: Россия направила оппонентам четкий сигнал при помощи Тихоокеанского флота

В Baijiahao отметили, что в Охотское море одновременно вышли российские ударные и противолодочные группы и десант. С воздуха их прикрывал стратегический бомбардировщик. Таким образом Россия не просто провела внезапную проверку в войсках, но и показала миру силу и решительность.