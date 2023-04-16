Индия рассмотрит вариант покупки нефти из России выше установленного G7 потолка

Индия постоянно находится в поиске наиболее выгодных сделок по покупке нефти. Она готова изучить детали приобретения российского энергоресурса выше порога в 60 долларов за баррель, установленного странами «Большой семерки», заявила министр финансов республики Нирмала Ситараман.
Иностранный политик уточнила, что Индия исходит из нужд собственного населения. Из-за этого Нью-Дели постоянно заключает выгодные для собственной экономики контракты. В противном случае республике придется столкнуться с неподъемной для себя ценой.
Индия ранее не поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть и в настоящий момент активно продолжает ее покупку. Сейчас страна считается третьим по величине импортером сырья в мире после Китая и США.