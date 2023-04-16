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Хазин рассказал о профессиональном фиаско сбежавших на Запад российских «экономистов»

Политика
Хазин рассказал о профессиональном фиаско сбежавших на Запад российских «экономистов»

Сбежавшие после начала спецоперации «видные экономические идеологи» не пригодились на Западе. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, после побега из РФ некоторые деятели, включая бывшего вице-премьера страны Аркадия Дворковича, потерпели профессиональное фиаско. Они оказались ненужными на Западе. Их не привлекают к созданию антироссийских санкций.

Экономист добавил, что в США и Европе прекрасно понимают уровень их профессионализма.

«Кстати, вот эти самые сбежавшие — их в качестве экспертов не используют, видимо, потому, что слишком хорошо знают, поскольку агентура — она и есть агентура», — подчеркнул Хазин в эфире «Царьграда».

Ранее сообщалось, что Михаил Хазин предсказал печальную участь олигархам, сбежавшим в Лондон.

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