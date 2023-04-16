Сенатор Пушков: Запад должен грезить об отставке Эрдогана из-за его слов об институте семьи

Коллективный Запад должен предаваться мечтам об отставке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после его слов о семье. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Выяснилось, что действующий турецкий лидер, выступая с заявлением о «священном институте семьи», не признает нетрадиционных ценностей. А они в свою очередь представляют «фундамент» западной политической линии, передают «Аргументы недели».
«В принципе уже за одно такое заявление на прогрессистском Западе должны мечтать о поражении Эрдогана», — заметил Пушков.
Ранее стало известно о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с Эрдоганом в Анкаре. До этого российский министр иностранных дел поговорил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу на тему продуктового соглашения и строительства газового хаба.