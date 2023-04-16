Сенатор Пушков: Запад должен грезить об отставке Эрдогана из-за его слов об институте семьи

Ранее стало известно о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с Эрдоганом в Анкаре. До этого российский министр иностранных дел поговорил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу на тему продуктового соглашения и строительства газового хаба.