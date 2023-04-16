Украина своими действиями отворачивает от себя бога. Об этом в праздник Пасхи рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей.
Православные христиане отмечают Пасху 16 апреля — этот светлый праздник выпал на непростое время, когда киевская власть подвергла гонениям каноническую Украинскую православную церковь и попыталась выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Все происходящее на Украине обернется против властей, отметил Шугалей.
«То, что делают на Украине, они делают против себя. После того что они сделали с церковью, все мракобесие просто так не пройдет. Они сами отворачивают от себя бога и нормальных людей. Я не думаю, что для кого-то это адекватный поступок. Я считаю, что люди очень сильно заблуждаются», — рассказал социолог в беседе с изданием «Народные новости».
Глава ФЗНЦ также обратился к верующим. Он поздравил их с Пасхой и пожелал, чтобы все мечты были реализованы. Вера русских людей поможет одержать победу.
«Всех поздравляю с этим светлым праздником. Безусловно, мы победим. Поменьше жертв, побольше любви друг к другу», — подчеркнул Шугалей.
Стоит отметить, что ученый практически все время проводит в Луганске. Там он часто посещает госпитали с бойцами и беседует с ранеными солдатами. Когда люди сталкиваются со смертью и страданиями, именно вера помогает справиться с трудностями, подчеркнул социолог.