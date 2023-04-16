Глава ФЗНЦ Шугалей в праздник Пасхи рассказал, как Украина отворачивает от себя бога

Стоит отметить, что ученый практически все время проводит в Луганске. Там он часто посещает госпитали с бойцами и беседует с ранеными солдатами. Когда люди сталкиваются со смертью и страданиями, именно вера помогает справиться с трудностями, подчеркнул социолог.