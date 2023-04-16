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Минобороны заявило о прибытии в Гуляйполе французских журналистов для подготовки провокации против ВС РФ

Армия
Минобороны заявило о прибытии в Гуляйполе французских журналистов для подготовки провокации против ВС РФ

Французские журналисты прибыли в город Гуляйполе Запорожской области для подготовки и участии в провокации против российской армии. Об этом предупредили в Минобороны РФ.

Представители французских СМИ в тесной координации с украинскими националистами должны сделать репортажи о якобы осуществленных российскими военными ударах по объектам гражданской инфраструктуры, отметили в МО РФ.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о возможности западной провокации с биологическим оружием на территории польской столицы.

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