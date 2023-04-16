Французские журналисты прибыли в город Гуляйполе Запорожской области для подготовки и участии в провокации против российской армии. Об этом предупредили в Минобороны РФ.
Представители французских СМИ в тесной координации с украинскими националистами должны сделать репортажи о якобы осуществленных российскими военными ударах по объектам гражданской инфраструктуры, отметили в МО РФ.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили о возможности западной провокации с биологическим оружием на территории польской столицы.