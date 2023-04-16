FT: наступление ВСУ рискует завершиться разгромным поражением из-за отсутствия поддержки с воздуха

Украинскую армию ожидают многочисленные проблемы в ходе обещанного контрнаступления, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.
Отмечаются, что подготовленные для наступления подразделения ВСУ нарвутся на глубокоэшелонированную оборону российских войск. Без поддержки с воздуха подобная операция имеет высокие шансы закончиться разгромным поражением.
Российские ВКС просто раздавят передовые механизированные соединения ВСУ, не прикрытые авиацией, предупредили аналитики.