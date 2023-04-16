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FT: наступление ВСУ рискует завершиться разгромным поражением из-за отсутствия поддержки с воздуха

Армия
FT: наступление ВСУ рискует завершиться разгромным поражением из-за отсутствия поддержки с воздуха

Украинскую армию ожидают многочисленные проблемы в ходе обещанного контрнаступления, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

Отмечаются, что подготовленные для наступления подразделения ВСУ нарвутся на глубокоэшелонированную оборону российских войск. Без поддержки с воздуха подобная операция имеет высокие шансы закончиться разгромным поражением.

Российские ВКС просто раздавят передовые механизированные соединения ВСУ, не прикрытые авиацией, предупредили аналитики.

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