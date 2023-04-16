Обозреватель Daily Mail вынес Великобритании категоричный приговор из-за поддержки Украины

По словам Хитченса, власти Великобритании не просто так направили разведывательные самолеты к воздушному пространству над Черным морем осенью 2022 года. Тогда на их бортах находилось порядка 30 бойцов спецназа, которые шли в направлении Крыма и едва ли не были сбиты российскими истребителями.