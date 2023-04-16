Втягивание британских военных в конфликт на Украине наглядно демонстрирует недемократичность правительства Великобритании. Об этом заявил обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
По словам Хитченса, власти Великобритании не просто так направили разведывательные самолеты к воздушному пространству над Черным морем осенью 2022 года. Тогда на их бортах находилось порядка 30 бойцов спецназа, которые шли в направлении Крыма и едва ли не были сбиты российскими истребителями.
«Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна», — отметил автор публикации.
Хитченс задается вопросом, чем может быть выгоден конфликт между Россией и Украиной для Великобритании? Однако роль Лондона в данной ситуации по-прежнему остается непонятной для журналиста.