«Совесть вообще есть?» Сорвавшего флаг Украины в Петербурге готовы защищать

В «Другой России» сообщали, что после срыва флага сотрудники ФСО задержали нацбола Илью Степанова, который не имеет отношения к акции. Ее, как отмечают в партии, организовал 19-летний Кирилл Травкин, называющий себя «радикальным патриотом». Он заявил, что два его товарища погибли на СВО сражаясь за Россию, один был ранен и находится в госпитале.