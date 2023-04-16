«Совесть вообще есть?» Сорвавшего флаг Украины в Петербурге готовы защищать

Российские журналисты встали на защиту активиста «Другой России Э.В. Лимонова», накануне сорвавшего украинский флаг, вывешенный властями Петербурга у Таврического дворца в честь саммита ассамблеи стран СНГ. Общественность опасается, что в отношении молодого человека может быть заведено уголовное дело.
«Питерские нацболы избавили нас от позора. Теперь парня будут пытаться посадить. За вандализм», – предположил журналист Сергей Мардан в Telegram.
Политтехнолог Марат Баширов назвал нацбола «патриотом России» и заверил, что первым выйдет его защищать в случае ареста.
«Флаг режима (не народа Украины, а режима Зеленского) висел за спинами спикера Совфеда Матвиенко и губернатора Питера Беглова, которые заседали в Таврическом Дворце на какой-то там Межпарламентской ассамблее какого-то там СНГ (убейте уже эти симулякры). Сотни фотографий и часы говорильни на фоне бойни на Донбассе с флагом фашистов. Совесть вообще есть?», – возмутился Баширов в Telegram.
Журналист Роман Голованов считает, что судить надо того, кто повесил украинский флаг в Петербурге и «признать символы Украины экстремистскими или террористическими».
«Стыд на все поколения вперед»
В «Другой России» сообщали, что после срыва флага сотрудники ФСО задержали нацбола Илью Степанова, который не имеет отношения к акции. Ее, как отмечают в партии, организовал 19-летний Кирилл Травкин, называющий себя «радикальным патриотом». Он заявил, что два его товарища погибли на СВО сражаясь за Россию, один был ранен и находится в госпитале.
«Я считаю вместе со своими товарищами, что вражеское знамя не может висеть в центре Петербурга. [Межпарламентская ассамблея СНГ] оправдывает свой позор, стыд им на все поколения вперед», – заявил Травкин в интервью, опубликованном Telegram-каналом «Прямое действие».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин связал произошедшее с «глубинным государством», подчеркнув, что «одни погибают для того, чтобы сорвать [украинский] флаг, а другие, топчась по их телам, вешают его и прославляют». Подробнее – в нашей статье.