Украина ждет от Всемирного банка 200 млн долларов на восстановление энергетики

В ходе визита в Канаду он подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций. Благодаря этому Киев должен получить 200 млн долларов на указанные цели на безвозмездной основе. Кроме того, компания Boeing освободила украинские компании от выполнения обязательств на такую же сумму.