Украина ждет от Всемирного банка 200 млн долларов на восстановление энергетики

Всемирный банк готов предоставить Украине 200 млн долларов для восстановления энергетической системы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ходе визита в Канаду он подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций. Благодаря этому Киев должен получить 200 млн долларов на указанные цели на безвозмездной основе. Кроме того, компания Boeing освободила украинские компании от выполнения обязательств на такую же сумму.
Министр торговли США Джина Раймондо ранее заявила, что американский бизнес готов участвовать в восстановлении Украины, но прежде «хочет знать правила игры» и получить гарантии безопасности от коррупционных схем.