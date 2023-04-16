Россиянки подрались за бесплатные пасхальные куличи в одном из супермаркетов Астрахани

Очевидцы рассказали, что пасхальные куличи раздавали бесплатно. Многие горожанки решили воспользоваться таким предложением и поспешили взять хлебобулочные изделия. По словам других покупателей, продавцы даже не успели разложить куличи, а женщины уже набросились на корзину. Пользователи Сети пришли в шок от видео, на котором запечатлено произошедшее.