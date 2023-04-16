Россиянки подрались за бесплатные пасхальные куличи в одном из супермаркетов Астрахани

Женщины устроили драку за пасхальные куличи в одном из супермаркетов Астрахани. Видео, снятое за день до праздника, появилось в Сети.
Очевидцы рассказали, что пасхальные куличи раздавали бесплатно. Многие горожанки решили воспользоваться таким предложением и поспешили взять хлебобулочные изделия. По словам других покупателей, продавцы даже не успели разложить куличи, а женщины уже набросились на корзину. Пользователи Сети пришли в шок от видео, на котором запечатлено произошедшее.
«Ради кулича готовы затоптать друг друга», — написал один юзер.
«Да это не голод и не любовь к Господу, это жадность», — добавил другой.
Врачи-диетологи ранее посоветовали россиянам не злоупотреблять куличами и вареными яйцами на Пасху. Чрезмерное употребление хлебобулочных изделий может обернуться быстрым набором веса. У тех, кто ест много яиц, может появиться аллергия.