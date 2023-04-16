Чемпион Европы по вольной борьбе Куруглиев сменил спортивное гражданство на греческое

Российский борец Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции на чемпионате Европы 2023 года. Об этом пишет РИА Новости. Глава Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров подчеркнул, что к 30 годам спортсмен сделал «для нашей страны» все, что мог. Его подопечный пока не комментировал смену гражданства.