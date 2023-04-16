Чемпион Европы по вольной борьбе Куруглиев сменил спортивное гражданство на греческое

Чемпион Европы 2017 года по вольной борьбе Даурен Куруглиев получил греческое гражданство.
Российский борец Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции на чемпионате Европы 2023 года. Об этом пишет РИА Новости. Глава Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров подчеркнул, что к 30 годам спортсмен сделал «для нашей страны» все, что мог. Его подопечный пока не комментировал смену гражданства.
Куруглиев является двукратным чемпионом России. Мастер спорта РФ международного класса выступает в весовой категории 86 и 92 килограммов.