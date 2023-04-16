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Марин Ле Пен рассказала о самочувствии попавшего в больницу в тяжелом состоянии отца

Политика
Марин Ле Пен рассказала о самочувствии попавшего в больницу в тяжелом состоянии отца

Основатель партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен, который попал в больницу в тяжелом состоянии, чувствует себя хорошо, сообщила его дочь и французский политик Марин Ле Пен.

По ее словам, отцу требуется несколько посещений медицинских учреждений для проведения всех необходимых процедур, однако у него хорошее самочувствие.

«Он с честью приближается к своему 95-летию», — подчеркнула Марин Ле Пен в эфире LCI.

Ранее сообщалось, что Жан-Мари Ле Пен доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам врачей, причиной ухудшения его состояния может быть сердечная недостаточность. До этого у политика была легкая форма инсульта.

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