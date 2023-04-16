Авторы CNN объяснили, как дружба с Путиным привела Си Цзиньпина к дипломатическому прорыву

Лидер Китая Си Цзиньпин сейчас находится в центре западного внимания. Представители Европы пытаются наладить контакты с Пекином, обратили внимание на телеканале CNN.
Авторы издания изучили проведенные за последнее время встречи Си Цзиньпина с западными политиками. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Бразилии Лула да Силва.
Как утверждают журналисты, популярность Си Цзиньпина связана с Россией. Именно дружба с президентом РФ Владимиром Путиным привела китайского лидера к дипломатическому прорыву, рассказали на телеканале.
Западные политики убеждены, что Си Цзиньпин имеет определенное влияние на главу России. По этой причине европейские чиновники призывают Пекин к содействию в урегулировании украинского конфликта.