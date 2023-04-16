«Альтернатива для Германии» организовала акцию в Нюрнберге против поставок оружия Украине

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступала организатором акции против поставок оружия Украине в городе Нюрнберг. Об этом сообщили журналисты с места событий.
После начала спецоперации России на Украине главными спонсорами Киева стали США и страны Европы, включая Германию. Однако далеко не все немцы поддерживают политику действующего правительства страны.
«Германия хочет мира со всеми народами Европы, включая Украину и Россию», — сказал сопредседатель немецкой партии Тино Хрупалла во время мероприятия.
Ранее сообщалось, что в 70 городах Германии прошли митинги против поставок вооружений для Украины.