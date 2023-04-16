Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

Более 20 лет назад, после теракта 11 сентября, в Минобороны США и Конгрессе решили объединить все разведданные, считая, что отсутствие межведомственного обмена документами привело к тому, что страна оказалась застигнутой врасплох и не была подготовлена к атакам. Такой подход и привел к утечке, уверен Мартин.