Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

Американские союзники больше не могут доверять Вашингтону после «катастрофической» утечки секретных документов, заявили бывшие офицеры разведки США журналистам CNBC.
Экс-чиновники министерства обороны и руководители оборонных компаний бьют тревогу: утечка строго засекреченных данных Пентагона поставила под угрозу методы разведки, разоблачила американскую стратегию и подорвала доверие среди союзников США.
13 апреля спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру, рядового Национальной гвардии ВВС Массачусетса, по подозрению в публикации секретных документов в чате Discord.
Отмечается, что это самая масштабная утечка разведданных со времен разоблачения Эдварда Сноудена более 10 лет назад, но в этот раз последствия куда серьезнее: стали известны пессимистичные оценки Пентагоном боевой мощи Украины, а также подробности о шпионаже США за действиями РФ в рамках СВО.
Раскрыты были разведданные и об американских союзниках, включая Южную Корею и Израиль. В Минобороны Великобритании «ошеломлены» тем фактом, что разведданные оказались в руках рядового военнослужащего: министр обороны Бен Уоллес вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить инцидент.
«Трудно доверять нам свои секреты, если бы не можем их защитить. Это дает русским представление о том, как мы собираем эту информацию, что подвергает эти источники риску. Для наших союзников разрушительно видеть, как обнародуется такого рода информация», – заявил экс-заместитель министра обороны США при президенте Бараке Обаме Билл Линн.
Тотальная некомпетентность
Характер утечки выставляет правительство США ненадежным и некомпетентным, считает экс-сотрудник ЦРУ Марти Мартин, некогда руководивший выслеживанием Усамы бен Ладена и других боевиков «Аль-Каиды»✱* (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Как смириться с тем фактом, что 21-летний парень имел доступ к такого рода материалам? Наши союзники считают нас неряшливыми и некомпетентными», – отметил Мартин.
Более 20 лет назад, после теракта 11 сентября, в Минобороны США и Конгрессе решили объединить все разведданные, считая, что отсутствие межведомственного обмена документами привело к тому, что страна оказалась застигнутой врасплох и не была подготовлена к атакам. Такой подход и привел к утечке, уверен Мартин.
«Итак, все базы данных были объединены, и теперь у нас есть какой-то 21-летний парень из Национальной охраны, имеющий доступ к оперативным секретам ЦРУ. Парню в Пентагоне, который считает танки, не обязательно иметь доступ к конфиденциальной контртеррористической информации или оперативной информации ЦРУ. Это полная катастрофа», – сокрушается экс-сотрудник ЦРУ.
Именно потеря доверия союзников приводит к тому, что «на Ближнем Востоке разговаривают с китайцами, а саудовцы ведут переговоры с Ираном», считает Мартин.
«Мы знали, что Украина не выиграет войну»
Один из руководителей в американской оборонной промышленности, пожелавший остаться анонимным, заявил журналистам, что утечка действительно наносит ущерб авторитету США и доверию между членами альянса. Он подчеркнул важность тех файлов, в которых говорится о мрачных перспективах Украины на поле боя.
«В этих документах говорится то, что профессионалы знали вот уже несколько месяцев: Украина, вероятно, не выиграет войну. Но до тех пор, пока мы продолжаем публично заявлять всем, что «Россия очень скоро проиграет», мы теряем доверие. Вот почему Индия, Африка и Ближний Восток проводят свою собственную политику и имеют свои разведывательные сети», – подчеркнул руководитель из сферы американского ВПК.
При этом Киев категорически не согласен с американскими оценками, выражая уверенность в способности своих войск победить россиян при том условии, если постоянный поток западной военной и материальной поддержки продолжится.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в «сливе» документов Пентагона Тейшейра начал публиковать секретные данные еще в 2022 году. Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация