С Новым Годом!

Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

Европа и США
Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

Американские союзники больше не могут доверять Вашингтону после «катастрофической» утечки секретных документов, заявили бывшие офицеры разведки США журналистам CNBC.

Экс-чиновники министерства обороны и руководители оборонных компаний бьют тревогу: утечка строго засекреченных данных Пентагона поставила под угрозу методы разведки, разоблачила американскую стратегию и подорвала доверие среди союзников США.

13 апреля спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру, рядового Национальной гвардии ВВС Массачусетса, по подозрению в публикации секретных документов в чате Discord.

Отмечается, что это самая масштабная утечка разведданных со времен разоблачения Эдварда Сноудена более 10 лет назад, но в этот раз последствия куда серьезнее: стали известны пессимистичные оценки Пентагоном боевой мощи Украины, а также подробности о шпионаже США за действиями РФ в рамках СВО.

Раскрыты были разведданные и об американских союзниках, включая Южную Корею и Израиль. В Минобороны Великобритании «ошеломлены» тем фактом, что разведданные оказались в руках рядового военнослужащего: министр обороны Бен Уоллес вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить инцидент.

«Трудно доверять нам свои секреты, если бы не можем их защитить. Это дает русским представление о том, как мы собираем эту информацию, что подвергает эти источники риску. Для наших союзников разрушительно видеть, как обнародуется такого рода информация», – заявил экс-заместитель министра обороны США при президенте Бараке Обаме Билл Линн.

Тотальная некомпетентность

Характер утечки выставляет правительство США ненадежным и некомпетентным, считает экс-сотрудник ЦРУ Марти Мартин, некогда руководивший выслеживанием Усамы бен Ладена и других боевиков «Аль-Каиды»✱* (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Как смириться с тем фактом, что 21-летний парень имел доступ к такого рода материалам? Наши союзники считают нас неряшливыми и некомпетентными», – отметил Мартин.
Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

Более 20 лет назад, после теракта 11 сентября, в Минобороны США и Конгрессе решили объединить все разведданные, считая, что отсутствие межведомственного обмена документами привело к тому, что страна оказалась застигнутой врасплох и не была подготовлена к атакам. Такой подход и привел к утечке, уверен Мартин.

«Итак, все базы данных были объединены, и теперь у нас есть какой-то 21-летний парень из Национальной охраны, имеющий доступ к оперативным секретам ЦРУ. Парню в Пентагоне, который считает танки, не обязательно иметь доступ к конфиденциальной контртеррористической информации или оперативной информации ЦРУ. Это полная катастрофа», – сокрушается экс-сотрудник ЦРУ.

Именно потеря доверия союзников приводит к тому, что «на Ближнем Востоке разговаривают с китайцами, а саудовцы ведут переговоры с Ираном», считает Мартин.

«Мы знали, что Украина не выиграет войну»

Один из руководителей в американской оборонной промышленности, пожелавший остаться анонимным, заявил журналистам, что утечка действительно наносит ущерб авторитету США и доверию между членами альянса. Он подчеркнул важность тех файлов, в которых говорится о мрачных перспективах Украины на поле боя.

«В этих документах говорится то, что профессионалы знали вот уже несколько месяцев: Украина, вероятно, не выиграет войну. Но до тех пор, пока мы продолжаем публично заявлять всем, что «Россия очень скоро проиграет», мы теряем доверие. Вот почему Индия, Африка и Ближний Восток проводят свою собственную политику и имеют свои разведывательные сети», – подчеркнул руководитель из сферы американского ВПК.
Союзники США не доверяют американским властям после утечки секретных документов

При этом Киев категорически не согласен с американскими оценками, выражая уверенность в способности своих войск победить россиян при том условии, если постоянный поток западной военной и материальной поддержки продолжится.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в «сливе» документов Пентагона Тейшейра начал публиковать секретные данные еще в 2022 году. Подробнее – в нашей статье.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
#США #америка #новости #россия #Украина