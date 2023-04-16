Чешские хоккеисты Скленичка и Клок пропустят чемпионат мира из-за перехода в КХЛ

Давид Скленичка и Лукаш Клок не будут играть за сборную Чехии по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Риге и Тампере. Об этом информирует iSport.cz. По данным источника, хоккеистов не вызовут в национальную сборную из-за перехода в клубы КХЛ. Скленичка скоро подпишет контракт с «Барысом». Клок вернется в «Нефтехимик», за который играл в сезоне-2021/22.