С Новым Годом!

Чешские хоккеисты Скленичка и Клок пропустят чемпионат мира из-за перехода в КХЛ

Спорт
Чешские хоккеисты Скленичка и Клок пропустят чемпионат мира из-за перехода в КХЛ

Защитники Давид Скленичка и Лукаш Клок не сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира 2023 года.

Давид Скленичка и Лукаш Клок не будут играть за сборную Чехии по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Риге и Тампере. Об этом информирует iSport.cz. По данным источника, хоккеистов не вызовут в национальную сборную из-за перехода в клубы КХЛ. Скленичка скоро подпишет контракт с «Барысом». Клок вернется в «Нефтехимик», за который играл в сезоне-2021/22.

Чемпионат мира по хоккею стартует 12 мая. Участниками планетарного первенства 2023 года станут 16 национальных сборных.

#скленичка #клок #сборная чехии #чм-2023 #хоккей #КХЛ