Вот так поступают русские, мы славяне и единый народ. Валуев о решении основателя ЧВК «Вагнер» передать Украине военнопленных ВСУ

Евгений Пригожин ранее побывал на передовой перед Пасхой и поздравил бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен также навестил спасенных жителей Бахмута. Он угостил мальчика шоколадкой из сухпайка и вручил ему нашивку ЧВК «Вагнер».