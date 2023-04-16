Вот так поступают русские, мы славяне и единый народ. Валуев о решении основателя ЧВК «Вагнер» передать Украине военнопленных ВСУ

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал освобождение бойцов Вооруженных сил Украины, находившихся в плену у ЧВК «Вагнер». Парламентарий высоко оценил решение основателя «оркестра» Евгения Пригожина отпустить украинских солдат домой в честь праздника Светлой Пасхи.
Пресс-служба Пригожина ранее опубликовала видео, на котором показали отправку попавших в плен украинцев на родину. Создатель ЧВК «Вагнер» поручил подготовить бойцов ВСУ к передаче Киеву.
«Всех подготовьте, накормите, напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. И постараться надо сегодня до обеда, чтобы они уже туда убыли, на территорию», — поставил задачу Пригожин.
Валуев прокомментировал новость об освобождении военнопленных украинцев в Telegram-канале. Депутат поддержал решение основателя ЧВК «Вагнер».
«Вот так поступают русские, мы славяне и единый народ. Евгений Пригожин приказал отпустить в канун Пасхи всех бойцов ВСУ, которые были в плену у ЧВК "Вагнер"», — написал парламентарий.
Валуев добавил, что уходящие домой украинцы поблагодарили бойцов ЧВК «Вагнер» и поздравили их со светлым праздником.
Евгений Пригожин ранее побывал на передовой перед Пасхой и поздравил бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен также навестил спасенных жителей Бахмута. Он угостил мальчика шоколадкой из сухпайка и вручил ему нашивку ЧВК «Вагнер».