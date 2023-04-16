Медведев обратился к православным верующим по случаю Пасхи

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой.
Православные верующие 16 апреля отмечают Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу. В этот день принято желать мира, напомнил Медведев.
«Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил православных верующих с Пасхой. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства посетил ночное богослужение в храме Христа Спасителя.