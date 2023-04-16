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Politika: Запад пытается втянуть Сербию в конфликт с Россией при помощи слухов про Украину

Политика
Politika: Запад пытается втянуть Сербию в конфликт с Россией при помощи слухов про Украину

Некоторые внешние силы пытаются втянуть Сербию в спецоперацию на Украине. Об этом говорится в статье местного издания Politika.

Обозреватель Боян Билбия напомнил о слухах, в которых говорилось о намерении Белграда предоставить оружие Киеву. Сербский политик Милош Вучич считает, что Запад пытается втянуть республику в конфликт с Россией при помощи распространения лживой информации и дестабилизации обстановки в стране.

Плюс ко всему в слитых в Сеть секретных документах Пентагона говорилось о том, что сербские власти хотят отправить вооружение для ВСУ, пишет «ИноСМИ».

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич обвинил проукраинские силы в попытке испортить его отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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