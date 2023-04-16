Politika: Запад пытается втянуть Сербию в конфликт с Россией при помощи слухов про Украину

Некоторые внешние силы пытаются втянуть Сербию в спецоперацию на Украине. Об этом говорится в статье местного издания Politika.
Обозреватель Боян Билбия напомнил о слухах, в которых говорилось о намерении Белграда предоставить оружие Киеву. Сербский политик Милош Вучич считает, что Запад пытается втянуть республику в конфликт с Россией при помощи распространения лживой информации и дестабилизации обстановки в стране.
Плюс ко всему в слитых в Сеть секретных документах Пентагона говорилось о том, что сербские власти хотят отправить вооружение для ВСУ, пишет «ИноСМИ».
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич обвинил проукраинские силы в попытке испортить его отношения с российским лидером Владимиром Путиным.