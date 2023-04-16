Politika: Запад пытается втянуть Сербию в конфликт с Россией при помощи слухов про Украину

Обозреватель Боян Билбия напомнил о слухах, в которых говорилось о намерении Белграда предоставить оружие Киеву. Сербский политик Милош Вучич считает, что Запад пытается втянуть республику в конфликт с Россией при помощи распространения лживой информации и дестабилизации обстановки в стране.