Страны «Большой семерки» не согласовали сроки отказа от угольных электростанций

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 («Большой семерки») не смогли прийти к общему мнению о сроках отказа от угольных электростанций на переговорах в Саппоро, сообщает агентство Kyodo.
Решение по этому вопросу не было принято из-за позиции японских властей. Сейчас Токио испытывает трудности с внедрением возобновляемых источников энергии и перезапуском местных АЭС. Из-за этого страна продолжает зависеть от работы угольных электростанций.
Политики пообещали ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей — газа, угля и нефти — к 2050 году в рамках достижения углеродной нейтральности. Кроме того, участники переговоров согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50%.