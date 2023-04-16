Страны «Большой семерки» не согласовали сроки отказа от угольных электростанций

Политики пообещали ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей — газа, угля и нефти — к 2050 году в рамках достижения углеродной нейтральности. Кроме того, участники переговоров согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50%.