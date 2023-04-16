Сработали намного лучше: глава японской фирмы VIP-охраны о покушении на премьера Кисиду

Напомним, что премьер приехал в префектуру Вакаяма. В рыбном порту, недалеко от места выступления политика раздался взрыв. Злоумышленник бросил в сторону Кисиды металлический предмет цилиндрической формы, который сдетонировал, сообщило РИА Новости.