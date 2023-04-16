Сработали намного лучше: глава японской фирмы VIP-охраны о покушении на премьера Кисиду

Злоумышленник накануне попытался убить японского премьера Фумио Кисиду. Руководитель охранной компании CCTT Хидэто Осанаи подчеркнул, что во время попытки покушения силовики действовали с учетом «уроков», полученных после убийства экс-главы кабмина Синдзо Абэ.
«Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ. Быстро среагировал сотрудник службы охраны с защитным щитом, и Кисиду смогли быстро эвакуировать с места происшествия. Это то, чего не было сделано в случае с Абэ, когда он оставался на месте после первого выстрела и далее», — пояснил специалист.
Напомним, что премьер приехал в префектуру Вакаяма. В рыбном порту, недалеко от места выступления политика раздался взрыв. Злоумышленник бросил в сторону Кисиды металлический предмет цилиндрической формы, который сдетонировал, сообщило РИА Новости.