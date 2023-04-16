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Страны G7 условились координировать работу по снижению рисков от газовых поставок из РФ

Экономика
Страны G7 условились координировать работу по снижению рисков от газовых поставок из РФ

Страны, входящие в состав G7, условились координировать действия, направленные на снижение рисков, которые якобы представляет экспорт российского газа, следует из заявления по итогам встречи в Саппоро министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды государств блока.

Обеспокоенность членов объединения связана с непредсказуемостью поставок из России, поясняется в документе. Главы ведомств также согласились с важностью отслеживания ситуации с транспортировкой российских энергоресурсов.

Кроме того, министры признали успех введенных в странах G7 мер по сокращению спроса на газ и диверсификации источников импорта за последнее время. В то же время они отметили необходимость усиления роли Международного энергетического агентства в газовой сфере.

В документе также подтверждается приверженность тех стран блока, которые намерены продолжать использовать ядерную энергию, переходу к другим поставщикам компонентов для гражданского атомного сектора с целью достичь независимости от России в данной области.

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