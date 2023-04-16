Аналитик Джерелиевский озвучил возможный сценарий контрнаступления ВСУ

Командование ВСУ с наибольшей вероятностью проведет контрнаступление в три этапа, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.
В разговоре с URA.RU Джерелиевский отметил, что информация о контрнаступлении ВСУ в открытых источниках противоречивая, но предполагает минимум три волны. Первым этапом станет выступление пехоты, набранной из недавно мобилизованных украинцев. Следом за ним выступят пикапы с пулеметами от стран НАТО.
«Если им удается этот прорыв расширить и закрепить, туда уже двигается танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота», — подытожил Джерелиевский.
Однако аналитик подозревает, что основной упор ВСУ сделают не на западную технику, а на «пушечное мясо». Но в любом случае, потери украинской армии почти наверняка будут чудовищными, полагает Джерелиевский.