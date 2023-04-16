Аналитик Джерелиевский озвучил возможный сценарий контрнаступления ВСУ

В разговоре с URA.RU Джерелиевский отметил, что информация о контрнаступлении ВСУ в открытых источниках противоречивая, но предполагает минимум три волны. Первым этапом станет выступление пехоты, набранной из недавно мобилизованных украинцев. Следом за ним выступят пикапы с пулеметами от стран НАТО.