Индийского политика Атика Ахмеда и его брата застрелили в прямом эфире

Индийского политика, бывшего депутата парламента Атика Ахмеда застрелили в прямом эфире вместе с его братом. Известно, что мужчину обвиняли в целом ряде преступлений.
Ахмед в сопровождении полиции давал интервью журналистам в городе Праяградж. Он рассказывал про убийство своего сына, который получил пулю во время задержания полицией. В этот момент Ахмеда убили выстрелом в голову.
Трое мужчин, которые выдавали себя за журналистов, сдались полиции. Известно, что Ахмеда обвиняли в убийствах, похищениях людей и вымогательстве. Суд приговорил политика к пожизненному лишению свободы.