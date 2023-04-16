Более 40 тысяч случаев лихорадки денге зафиксировали в Аргентине с начала года

Министерство здравоохранения Аргентины рассказало о ситуации с заболеваемостью лихорадкой денге.
С начала года в стране выявили более 40 тыс. случаев заражения. В 37 914 случаях больные подцепили инфекцию на территории Аргентины. Всемирная организация здравоохранения не дает специальных рекомендаций касательно лечения лихорадки денге. Вакцинироваться могут только те люди, которые уже переболели хотя бы раз. Ученым известно о четырех серотипах вируса. Соответственно, заразиться можно несколько раз.
У больных чаще всего повышается температура тела. К тому же они жалуются на сильную головную боль, тошноту, рвоту, неприятные ощущения в суставах, сырь и увеличение лимфатических узлов.