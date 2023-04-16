Более 40 тысяч случаев лихорадки денге зафиксировали в Аргентине с начала года

С начала года в стране выявили более 40 тыс. случаев заражения. В 37 914 случаях больные подцепили инфекцию на территории Аргентины. Всемирная организация здравоохранения не дает специальных рекомендаций касательно лечения лихорадки денге. Вакцинироваться могут только те люди, которые уже переболели хотя бы раз. Ученым известно о четырех серотипах вируса. Соответственно, заразиться можно несколько раз.