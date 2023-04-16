В Белоруссии помиловали нескольких фигурантов дела о неуплате налогов портала tut.by

Фигурант уголовного дела о неуплате налогов компанией, которой принадлежал популярный, но признанный экстремистским в Белоруссии информационный интернет-портал tut.by, Сергей Повалишев сообщил о помиловании себя и своих коллег, пишет РИА Новости.
Обвиняемый был генеральным директором крупнейшего провайдера доменов в Белоруссии hoster.by. Он рассказал, что подал прощение о помиловании в декабре 2022 года.
Предпринимателя задержали18 мая в рамках возбужденного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере порталом tut.by.