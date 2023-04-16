В Белоруссии помиловали нескольких фигурантов дела о неуплате налогов портала tut.by

Фигурант уголовного дела о неуплате налогов компанией, которой принадлежал популярный, но признанный экстремистским в Белоруссии информационный интернет-портал tut.by, Сергей Повалишев сообщил о помиловании себя и своих коллег, пишет РИА Новости.