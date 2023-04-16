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Новиков предупредил об ответе РФ в случае нарушения Финляндией договора об Аландских островах

Политика
Новиков предупредил об ответе РФ в случае нарушения Финляндией договора об Аландских островах

Россия даст ответ Финляндии, если республика нарушит договор о демилитаризации Аландских островов в Балтийском море. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он назвал подобные обсуждения в стране «крайне негативным фактором». Если Хельсинки сделает то, что планирует, то Москве стоит перераспределить военный контингент и усилить сотрудничество в области безопасности Союзного государства, подчеркнул депутат.

«Если такие решения состоятся, России придется принимать дополнительные решения, связанные с усилением собственной безопасности», — добавил Новиков, общаясь с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что после включения в ряды НАТО финские власти заговорили о разрыве соглашения об Аландских островах, заключенного с российским руководством. С соответствующими заявлениями выступил ряд кандидатов в депутаты парламента.

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