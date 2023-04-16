Две житницы Европы. Польша «сливает» Украину из-за зерновой конкуренции

Для Украины же продовольственный экспорт через соседние страны был «спасательным кругом» в нынешних военных обстоятельствах, отмечают журналисты Bloomberg. Украина перенаправила около половины своего экспорта из заблокированных РФ черноморских портов в Польшу (главный наземный перевалочный узел), Венгрию, Румынию и другие приграничные страны – этот шаг лоббировался Еврокомиссией и странами ЕС. Планировалось, что Украина таким образом выйдет на мировые рынки.