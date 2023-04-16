Две житницы Европы. Польша «сливает» Украину из-за зерновой конкуренции

Польские власти поняли, что экономическая конкуренция со стороны «евроинтегрированной» Украины может подорвать благосостояние страны, и намерены бороться за «место под солнцем».
Накануне Польша и Венгрия запретили ввоз украинского продовольствия и его экспорт в страны ЕС через свою территорию – в Киеве считают это «нарушением ранее заключенных договоренностей».
Западные журналисты опасаются, что неразрешимые противоречия лишат киевский режим поддержки ближайшего союзника и соседа.
Польские фермеры «в петле»
Украинский сельскохозяйственный и продовольственный экспорт в страны ЕС обвалил цены на польские товары – это крайне опасный прецедент для Польши. Сельское хозяйство составляет около пятой части ВВП страны и 40% экспорта, утверждает издание Politico. С января прошлого года доля сельского хозяйства в польском ВВП существенно снизилась.
Для Украины же продовольственный экспорт через соседние страны был «спасательным кругом» в нынешних военных обстоятельствах, отмечают журналисты Bloomberg. Украина перенаправила около половины своего экспорта из заблокированных РФ черноморских портов в Польшу (главный наземный перевалочный узел), Венгрию, Румынию и другие приграничные страны – этот шаг лоббировался Еврокомиссией и странами ЕС. Планировалось, что Украина таким образом выйдет на мировые рынки.
Но большая часть украинских товаров хлынула на местные (польские, венгерские и т.д.) рынки, обвалив не только международную торговлю этих стран, но и внутреннее потребление. Примечательно, что Западную Европу проблема не беспокоит – ей выгоднее покупать украинское продовольствие: оно не уступает по качеству восточноевропейскому, но стоит дешевле.
В марте в Польше начались протесты фермеров: отчаявшись, они пытались перекрыть тракторами железнодорожные пути, по которым ввозят товары из Украины, а полицейские вынуждены были охранять от протестующих вагоны с украинским зерном.
«Настроение фермеров ужасное. Когда я сегодня садился в машину в Хрубешуве, ко мне подошла жена фермера. Она сказала, что каждый день опасается за жизнь мужа, потому что он угрожал покончить с собой. Его ферма потеряла зерно. Денег на очередной урожай нет», – рассказал глава профсоюза польских фермеров Михал Колодзейчак в эфире радио ZET.
Кроме того, прокуратура Польши фиксировала продажу украинцами технического зерна вместо продовольственного – мошенники обманули три компании из группы крупнейших польских мукомольных предприятий, получив прибыль в 1,5 миллиона злотых (около 29 миллионов рублей). Другое украинское предприятие продало польским производителям кормов 66 тонн технического зерна.
Польский захват Украины стал актуальнее
Польско-украинского тандема хватило всего на один год – дальше все преференции для Украины постепенно будут свернуты под тем или иным предлогом, констатирует публицист Николай Стариков.
«Между Польшей и Украиной не будет границ, говорят польские и киевские политики. Вот тогда и зерно спокойно поедет. Когда оно станет польским, а не украинским», – полагает публицист.
Увидев серьезную конкуренцию, Варшава будет еще больше стремиться к устранению украинского суверенитета. Документы об открытых границах, уравнивающие граждан Польши и Украины в правах на украинских территориях, давно подписаны, а российская разведка и власти неоднократно заявляли о намерениях польского руководства «вернуть» западноукраинские территории, которые страна считает своими исторически.
К консенсусу с Киевом Варшава едва ли готова: украинская сторона уже предлагала существенно ограничить и даже полностью прекратить поставки зерна в Польшу, рассчитывая, что такой компромисс позволит сохранить транзит продовольствия в страны ЕС через польскую территорию.
Теперь стало очевидно, что делиться статусом «главной житницы Европы» Польша с Украиной не намерена и будет действовать в своих «национальных интересах», как сказал лидер правящей партии Ярослав Качиньский по поводу запрета украинского импорта.
Ранее польское издание NDP сообщало, что Варшава намерена «забрать то, что останется от украинских территорий», но такая политика негативно сказывается на экономике страны. Подробнее – в нашей статье.