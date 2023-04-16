Авторы Sun узнали, почему принц Гарри согласился посетить коронацию Карла III

Принц Гарри и король Британии Карл III поговорили «по душам» перед коронацией монарха. Об этом рассказали в издании Sun.
Авторы СМИ узнали, почему принц Гарри согласился посетить коронацию отца. Как утверждают журналисты, британский король поговорил с сыном и убедил его в необходимости присутствовать на торжественной церемонии.
«Принц Гарри поговорил по душам со своим отцом, королем Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию», — говорится в материале прессы.
Ранее стало известно, принц Гарри будет присутствовать на коронации британского монарха 6 мая. Однако его супруга Меган Маркл не приедет на церемонию. Она останется с детьми в Калифорнии, пояснили в СМИ.