Расчеты систем «Торнадо» поразили украинскую артиллерию на Запорожском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо» ВС РФ подавили огневые точки ВСУ в ходе контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении.
О ситуации на передовой 16 апреля рассказал корреспондент РИА Новости. По информации военных, утром противник подверг обстрелу из ствольной артиллерии передний край обороны ВС РФ.
«Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение», — рассказал СМИ командир подразделения РСЗО.
По словам собеседника агентства, российские военные подавили цель и противник больше не открывал огонь с тех точек. Ранее стало известно, что украинские войска активизировались на Запорожском направлении, вынуди ВС РФ работать на опережение.