Глава минобороны Британии Уоллес посетит США из-за утечки документов Пентагона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 17 апреля вылетит в США с рабочим визитом из-за утечки секретных документов Пентагона, сообщило издание The Sunday Times.
По словам журналистов, официальный Лондон серьезно обеспокоен тем фактом, что младшие сотрудники американских ведомств имеют доступ к секретной информации, в частности Британии.
Плюс ко всему британских чиновников шокировало то, что американские рядовые сотрудники могли читать секретные данные по Украине. Этот факт также вызвал серьезную обеспокоенность у спецслужб Британии.
Американский президент Джо Байден ранее заявил, что разведывательное сообщество и минюст США ведут расследование утечки документов Пентагона.