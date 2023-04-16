Полковник Макгрегор назвал трагической ошибку Пентагона с наращиванием тяжелого вооружения

Власти Соединенных Штатов допустили трагическую ошибку, неверно спланировав развитие системы вооружений. Это стало особенно заметно на фоне украинского конфликта, считает бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, американские военные продолжают строить слишком тяжелые для перемещения армейские дивизии, надводные флоты и авианосные группы, что является трагической ошибкой для США.
«Мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание», — подчеркнул отставной полковник.
То, что в настоящее время происходит на Украине, является огромной проблемой и Пентагону пора бы уже изменить свой взгляд на вещи, заключил Макгрегор.