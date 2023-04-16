Политолог Сатановский заявил о большой угрозе для карьеры Макрона из-за выпада против США

Французский президент Эммануэль Макрон поставил крест на своей карьере из-за выпада в адрес США после поездки в Китай, заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, к заявлениям Макрона по Тайваню и США не стоит относиться серьезно. Главе республики просто без разницы, «на кого наезжать», пишет Федеральное агентство новостей.
Сатановский добавил, что Вашингтон отреагирует на выпад французского лидера с последующими «оргвыводами». Теперь карьера Макрона находится под большой угрозой, заключил политолог.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон призвал Европу отказаться от американского курса и не вступать в конфликт с Китаем из-за Тайваня.