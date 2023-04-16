NetEase: Китай и Россия договаривались о встрече, пока США терзали телефонную трубку Пекина

Главе Пентагона Ллойду Остину не удалось дозвониться до Китая, поскольку Пекин разговаривал с Москвой. Об этом написало китайское издание NetEase.
Недавно министр обороны США пожаловался, что ему не удалось дозвониться до Пекина. Затем появилась информация о предстоящем визите главы Минобороны КНР Ли Шанфу в РФ с 16 по 19 апреля, передает «ПолитРоссия».
Ситуация стала предметом для шуток. Журналисты NetEase предположили, что Китай не отвечал на звонки США, поскольку разговаривал с Россией. По их мнению, пока американская сторона терзала трубку, Пекин договаривался о поездке.
«Китайско-российскому военному сотрудничеству не может помешать злонамеренная клевета Запада», – считают аналитики.
Ранее Пентагон сообщил, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты DF-27. Это произошло в феврале 2023 года.