Обнаженная экоактивистка облила себя краской возле здания офиса премьера Канады Трюдо

Экоактивисты устроили очередной перфоманс возле офиса премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Одна из защитниц природы разделась, приковала себя цепью к зданию и облилась краской. Таким образом она попыталась обратить внимание властей на проблему изменения климата, заявили местные СМИ. Инициаторами акции стали активисты из группы On2Ottaw. Они выступают за отказ от использования любых ископаемых.
К тому же активисты требуют от властей отказаться от автомобильного пробега, который запланирован на август. В связи с этим в ближайшие дни они намерены провести несколько митингов на Парламентском холме.