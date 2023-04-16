Автор Bloomberg поставил под сомнение безопасность лидеров G7 из-за покушения на Кисиду

Эксперт напомнил, что 15 апреля рядом с японским политиком произошел взрыв. Он выступал в городе Вакаяма, когда бомба сдетонировала прямо рядом с ним. К счастью, устройство не нанесло ущерба Кисиде, пишет «ПолитРоссия».