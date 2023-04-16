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Автор Bloomberg поставил под сомнение безопасность лидеров G7 из-за покушения на Кисиду

Политика
Автор Bloomberg поставил под сомнение безопасность лидеров G7 из-за покушения на Кисиду

Безопасность лидеров стран «Большой семерки» находится под большим вопросом из-за покушения на японского премьера Фумио Кисиду, заявил обозреватель Bloomberg Джироид Рейди.

Эксперт напомнил, что 15 апреля рядом с японским политиком произошел взрыв. Он выступал в городе Вакаяма, когда бомба сдетонировала прямо рядом с ним. К счастью, устройство не нанесло ущерба Кисиде, пишет «ПолитРоссия».

По мнению журналиста, это покушение заставляет задуматься о том, безопасно ли проводить встречи политических лидеров в Японии.

«Это поднимает неудобные вопросы по поводу мер безопасности на саммите "Большой семерки", который состоится в следующем месяце в родном округе Кисиды, Хиросиме», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Кисида официально пригласил бразильского президента на саммит G7 в Хиросиме.

#япония #кисида #g7