Выработка электричества стартовала на третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии

Стартовала регулярная выработка электроэнергии на третьем энергоблоке атомной электростанции «Олкилуото», расположенной в Финляндии, гласит сообщение владельца объекта Teollisuuden voima.
Эксплуатация третьего энергоблока должна была начаться в 2009 году, однако его запустили лишь 14 лет спустя с ранее намеченной даты. Выработка электричества была начата 16 апреля 2023 года в 2:00 по местному времени (совпадает с московским).
Согласно подсчетам руководства компании, «Олкилуота» будет обеспечивать 30% от общего потребления электричества Финляндией. До сегодняшнего дня на АЭС работали два энергоблока, покрывавшие до 16% потребности страны в энергии.