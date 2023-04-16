Недавняя утечка засекреченных документов Министерства обороны США подтверждает бесперспективность украинского конфликта. Об этом информирует The American Conservative.
Ранее стало известно, что в Сети распространились засекреченные документы Пентагона, слитые в игровой чат. Согласно обнародованной информации, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне спецоперации, несмотря на то, что западные союзники продолжают оказывать поддержку киевскому режиму.
Нехватка боеприпасов, бронетехники и кадров может сделать провальным весеннее контрнаступление ВСУ, поэтому Соединенным Штатам следует задуматься о бесперспективности продолжения украинского конфликта, говорится в статье.