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ТАС: утекшие в Сеть документы Пентагона подтвердили бесперспективность конфликта на Украине

Армия
ТАС: утекшие в Сеть документы Пентагона подтвердили бесперспективность конфликта на Украине

Недавняя утечка засекреченных документов Министерства обороны США подтверждает бесперспективность украинского конфликта. Об этом информирует The American Conservative.

Ранее стало известно, что в Сети распространились засекреченные документы Пентагона, слитые в игровой чат. Согласно обнародованной информации, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне спецоперации, несмотря на то, что западные союзники продолжают оказывать поддержку киевскому режиму.

Нехватка боеприпасов, бронетехники и кадров может сделать провальным весеннее контрнаступление ВСУ, поэтому Соединенным Штатам следует задуматься о бесперспективности продолжения украинского конфликта, говорится в статье.

#пентагон #Украина #США