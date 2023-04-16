Морская пехота ТОФ отработала десантирование с корабля в рамках внезапной проверки боеготовности

Минобороны РФ 16 апреля сообщило, что десант помимо высадки провел учебные стрельбы. Бойцы вместе с техникой осуществили погрузку на борт больших десантных кораблей «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской». В МО РФ уточнили, что высадку отработали на Мысу Клерка в Приморском крае.