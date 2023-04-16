Морская пехота ТОФ отработала десантирование с корабля в рамках внезапной проверки боеготовности

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота проводят внезапную проверку боеготовности и отработали высадку десанта на необорудованное побережье.
Минобороны РФ 16 апреля сообщило, что десант помимо высадки провел учебные стрельбы. Бойцы вместе с техникой осуществили погрузку на борт больших десантных кораблей «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской». В МО РФ уточнили, что высадку отработали на Мысу Клерка в Приморском крае.
«При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу», — добавили в ведомстве.
Военные также отработали ведение огня по мишеням, имитирующим пехоту противника на дистанциях от 100 метров до 2,3 километра. К учениям также привлекли вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А.