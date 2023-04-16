Президент Украины Владимир Зеленский скончается во время восстания из-за гнева соотечественников. Так считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Redacted он объяснил, что украинский лидер представляет собой крах собственного общества. На это повлияли провалы ВСУ на передовой и выезд граждан из страны, добавил экс-разведчик.
«Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание... Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — спрогнозировал Риттер.
Ранее свое мнение по этому поводу озвучил ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж. Он допустил, что Зеленский сбежит в Израиль от «казни» на Украине. По словам военного, население «поймет, что с ним играли».