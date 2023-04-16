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Американский боец Джонс завершит карьеру после боя против Миочича

Спорт
Американский боец Джонс завершит карьеру после боя против Миочича

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс уйдет из UFC после поединка против соотечественника Стипе Миочича.

Поединок со Стипе Миочичем станет последним в карьере чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Джона Джонса. Об этом 35-летний спортсмен написал в социальных сетях.

«Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном "Мэдисон Сквер Гарден"», — отметил американский боец.

Точная дата проведения поединка Джонса и Миочича пока не озвучивалась. Планируется, что бой состоится осенью. В марте Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

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