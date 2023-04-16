Американский боец Джонс завершит карьеру после боя против Миочича

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс уйдет из UFC после поединка против соотечественника Стипе Миочича.
Поединок со Стипе Миочичем станет последним в карьере чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Джона Джонса. Об этом 35-летний спортсмен написал в социальных сетях.
«Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном "Мэдисон Сквер Гарден"», — отметил американский боец.
Точная дата проведения поединка Джонса и Миочича пока не озвучивалась. Планируется, что бой состоится осенью. В марте Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.