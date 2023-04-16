МИД Франции призвал все страны создать условия для переговоров по Украине

Международное сообщество должно сконцентрировать усилия на возвращении к мирным переговорам по Украине. Такое мнение выразила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Дипломат дала интервью телеканалу NHK. По ее словам, сейчас обстановка не подходит для переговоров. Однако необходимо создать условия для контактов. Дипломат уверена, что ответственность за это лежит на всех странах.
Колонна добавила, что Китай якобы рассматривает возможность послать России сигнал о необходимости соблюдать международное право.
«Думаю, что (Китай. – Прим. ред.) стал лучше понимать нашу позицию», – сказала Колонна.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.