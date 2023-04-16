Россия транспортирует газ для Европы через Украину в объеме 38,5 млн кубометров

«Газпром» подает голубое топливо для Европы транзитом через Украину на уровне 38,5 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил журналистам представитель российской госкомпании.
В предыдущий день объем прокачки равнялся 41,7 млн «кубов». Заявка на транспортировку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз оказалась отклонена украинской стороной.
Согласно транзитному договору «Газпрома» с Украиной, гарантированный ежесуточный объем прокачки с обеих сторон с 2021 года должен составлять 109,6 млн кубических метров.
Транзитная ветка через Украину сейчас выступает единственным маршрутом экспорта российского газа на рынки Западной и Центральной Европы. Транзит по «Северному потоку» заблокирован, а поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначаются для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.