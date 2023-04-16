Россия транспортирует газ для Европы через Украину в объеме 38,5 млн кубометров

Транзитная ветка через Украину сейчас выступает единственным маршрутом экспорта российского газа на рынки Западной и Центральной Европы. Транзит по «Северному потоку» заблокирован, а поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначаются для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.