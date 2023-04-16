Журналисты Der Spiegel сравнили переговоры Бербок и Цинь Гана в Пекине с бойней

Отмечается, что Бербок выступила с критикой в адрес Пекина по украинскому кризису, тайваньскому и уйгурскому вопросу. Цинь Ган не стал закрывать глаза на нападки со стороны гостя. Дипломат отметил, что Китай не нуждается в западных наставниках.