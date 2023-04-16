Журналисты Der Spiegel сравнили переговоры Бербок и Цинь Гана в Пекине с бойней

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай обернулся яростной битвой между Берлином и Пекином. Об этом написало издание Der Spiegel.
Поездка немецкого дипломата состоялась с 13 по 15 апреля. Бербок и министр иностранных дел КНР Цинь Ган провели переговоры, а после выступили на совместной пресс-конференции. Журналисты отметили, что мероприятие было похоже на яростную бойню.
Отмечается, что Бербок выступила с критикой в адрес Пекина по украинскому кризису, тайваньскому и уйгурскому вопросу. Цинь Ган не стал закрывать глаза на нападки со стороны гостя. Дипломат отметил, что Китай не нуждается в западных наставниках.
«Борьба, неизменно дружелюбная по тону, но жесткая по существу, иногда непримиримая», – сказано в публикации.
Ранее стало известно, что Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в посещении Пекина из-за опасений по вопросу аэростата.